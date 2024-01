Skal ha køyrt meir enn dobbelt så fort som fartsgrensa

Ein 18-åring frå Sunnmøre er tiltalt for å ha køyrt for fort. Ifølge tiltalen skal han ha køyrt i 192 kilometer i timen i ei 80-sone. Dette skal ha skjedd i ein tunnel. Politiet har lagt ned påstand om at mannen mister føreretten.