Skal ha kjøpt 100 gram amfetamin

Ei kvinne i 50-åra fra Søre Sunnmøre er tiltalt for å ha kjøpt og oppbevart store mengder narkotika. Kvinna skal i starten av august 2015 ha kjøpt 100 gram amfetamin i Oslo, og oppbevart 30 gram amfetamin ved et tilfelle, og 20 gram amfetamin ved et annet tilfelle. Statsadvokaten anser overtredelsen som grov på grunn av stofftypen og mengden.