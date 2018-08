Skal ha hatt overgrepsmateriale

I dag startar rettssaka mot ein ålesundsmann i 70-åra som er tiltalt for oppbevaring, produksjon og distribusjon av store mengder overgrepsmateriale. I ein periode på over tre år skal han ha kommunisert med over 70 ulike personar om seksuelle overgrep mot barn. Ifølgje tiltalen oppbevarte han over 1000 bilde og filmar. Det er sett av fire dagar til saka.