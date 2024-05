Skal ha hatt fleire titals overgrepsbilde

I dag starta rettssaka mot ein mann i 30-åra frå Nordmøre som er tiltalt for seksuell handling med eit barn under 14 år. Den fornærma skal ifølge tiltalen ha hatt ein familierelasjon til mannen.

Han er også tiltalt for å ha oppbevart over 20.000 bilde og 5.000 videoar som viste seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Det er sett av to dagar til saka.