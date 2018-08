Skal ha gøymt amfetamin

Ei nordmørskvinne i 30-åra er tiltalt for medverking til oppbevaring av over eitt kilo amfetamin på byfjellet Aksla i Ålesund. Tidlegare i år blei ein sunnmøring i 30-åra dømd til fengsel i tre år og ti månader i saka. Dei to skal ha gøymt stoffet på Aksla, og vekte mistanke då dei seinare leita etter det. Rettssaka mot henne kjem opp i Sunnmøre tingrett i september.