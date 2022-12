Skal ha funne halvt kilo amfetamin

Ein ålesundsmann i 30-åra er tiltalt for grove narkotikalovbrot. Politiet skal ha funne over eit halvt kilo amfetamin, nesten 1,5 liter GHB, i tillegg til kokain og hasj. Mannen skal også ha hatt over 2500 små papirbitar med amfetamin.

Politiet meiner han også oppbevarte eit elektrosjokkvåpen og ein mancete heime hos seg.

Rettsaka mot han skal gå i januar.