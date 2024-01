Skal ha forfalska jobbsøknad

Ei kvinne i 30-åra fekk nesten jobb i Sula kommunen, då dei merka at noko ikkje stemte. Det viser seg at ho tidlegare har jobba som lege utan lisens i to andre kommunar i Noreg. Begge stader har ho mista jobben, og vedkomande har og blitt politimeldt. Det skriv Sunnmørsposten. Ifølge avisa har kommunen også sendt eit brev til Statsforvalteren der dei er bekymra for at kvinna held fram med å søke jobbar ho ikkje er kvalifisert for.