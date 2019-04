Skal ha egne rektorer

Fagskolene i Møre og Romsdal er best tjent med å ha stedlig ledelse, mener et flertall i fylkestinget som debatterte fagskolenes utfordringer i dag. Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) mener den beste løsninga er egne fagskulerektore i Ålesund og i Kristiansund, og ikke at skolene blir ledet fra fylkeshuset. Et forslag om å ha assisterende rektorer ved fagskolene ble nedstemt. Gjerde sier den største utfordringa er at fagskolene er underfinansiert fra staten.