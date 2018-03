Skal ha dytta dottera ut av bilen

Ein mann frå Sunnmøre er tiltalt for grov mishandling og alvorlege truslar mot sine tre døtrer. Dette skal ifølgje tiltalen ha skjedd gjentatte gonger. Mannen skal mellom anna ha dytta to av døtrene ut av bilen under køyring. Mannen er og tiltalt for alvorlege truslar mot to andre personar. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i april.