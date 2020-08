Skal ha delt planar om skuleangrep

Eit internasjonalt politisamarbeid skal ha avdekt at to mindreårige gutar delte planar om eit valdeleg angrep på ein skule på Sunnmøre. Planane skal ha blitt delte i ei chatgruppe på nettet. Det skriv politiet i ei pressemelding. Gutane er avhøyrde og avviser at dette var anna enn leik, seier politiinspektør Oddbjørn Solheim. Gutane og skulen får oppfølging av kommunen. Politiet understrekar at dei ser saka som avklart og at det ikkje er fare for verken elevar eller lærarar.