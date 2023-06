Skal ha blitt stoppa av mann

Laurdag kveld skal ei jente ha blitt stoppa av ein ukjent mann i ein grå bil i området ved Coop Extra Eidsvåg. Mannen skal ha spurt om å køyre ho heim, skriv Driva.

Søndag kveld skriv Romsdals Budstikke at dei har fått tips om ei liknande hending på Eidsøra. Politiet bekreftar å ha fått ei melding på dette.

Leif Arne Mork, operasjonsleiar i politiet opplyser til NRK at det ikkje skal ha vore same type bil som har blitt brukt ved dei to tilfella. Han seier at det er uklart om det er ein samanheng mellom dei to hendingane eller om det er tilfeldig, men at politiet følger opp saka.

– Vi takkar for at folk har meldt frå om desse hendingane. Vi har notert oss beskrivingane av bilane i tilfelle vi treffer på nokon som passar. Og så vil det bli følgt opp vidare av lokalt politi over helga, seier Mork.