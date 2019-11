Skal ha blitt slått og sparka

Politiet i Kristiansund har rykt ut til eit nachspiel i byen for å undersøke ei melding om at ei kvinne skal ha blitt slått og sparka. Gjerningsmannen stakk frå staden og politiet er på plass for å få meir informasjon. Den fornærma kvinna blir undersøkt av helse. Det opplyser politiet.