Skal gjere åstadundersøkingar tysdag

Politiet opplyser at dei vil sjå på brannstaden på Sjøholt tysdag morgon. 110-sentralen melde seint laurdag ettermiddag at det var full overtenning i eit hus på Sjøholt. Politiet sa laurdag at dei hadde planar om å gjere åstadundersøkingar på staden når det var mogleg. To personar måtte flykte frå bustaden då det byrja å brenne. Dei næraste naboane måtte evakuerast då flammane herja som mest, men fekk seinare flytte tilbake etter at brannvesenet hadde spylt veggane.