Skal gjennomgå hendelsen

Volda kommune samler de ansatte i hjemmetjenesten i dag etter at en ansatt ble stukket med skrujern av en beboer i går.

Den ansatte ligger alvorlig skadet på St. Olavs hospital i Trondheim.

Helsesjef Svein Berg-Rusten sier det er naturlig at ansatte nå føler seg utrygge. Nå vil de gjennomgå hendelsen.

–Vi skal gjennomgå hendelsen og se om vi kan lære av den, om det er ting vi kan gjøre for å ruste oss bedre i nye situasjoner og for å unngå at dette skjer igjen, sier han.