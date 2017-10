Skal gjennomføre innbyggerhøring

Fylkesmannen skal gjennomføre ei innbyggerhøyring i bygdene Eidsdal og Norddal som har søkt om å skifte kommune frå Norddal til Stranda. I dag var representantar for bygdefolket og dei to kommunane kalla inn til møte hos Fylkesmannen.

Merete Løvoll Rønneberg som har vore aktiv i arbeidet med søknaden, seier det blir ein interessant prosess. Fylkesmannen ga ingen signal om utfallet under dagens møte.