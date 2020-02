Skal gjennom teknisk sjekk

Det er fortsatt usikkert når flyene kan ta av fra Gran Canaria og Tenerife. Flyene står på bakken på grunn av en sandstorm. Et Norwegian-fly som skulle reist tilbake til Ålesund i går kveld, står fortsatt "sandfast" på Gran Canaria. Pressesjef Andreas Hørnholm i Norwegian sier til NRK at det blir jobbet på spreng for å få passasjerene hjem. Flyplassen i Las Palmas er offisielt åpnet, men været er dårlig og det er fortsatt mye sand i lufta, sier Hørnholm. Flyene skal først gjennom en teknisk sjekk før det blir avklart om de kan ta av.