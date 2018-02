Skal gi gass

Mandag går Nina Haver-Løseth løs på karrierens andre vinterleker. Storslalåm står på programmet i Pyeongchang. Haver-Løseth kommer til start vel vitende om at hun så langt har til gode å stå på pallen i både slalåm og storslalåm denne sesongen. Spjelkavik-jenta vant riktignok parallellslalåmrennet i Stockholm rett før OL. – Jeg bruker den seieren for alt den er verdt, og tar den som et bevis på at når jeg gir gass, får jeg betalt, sier Haver-Løseth til NTB.