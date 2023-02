Skal gå gjennom informasjonen

Spesialeininga held fram etterforskinga av eit dødsfall i Ålesund i helga. To politibetjentar blir etterforska for tenestefeil etter dødsfallet.

– Det har blitt gjort mykje arbeid, gjennomført ein del avhøyr og henta inn både video og lyd. No skal vi starte med å sjå på dette og få ei oversikt over det vi har, seier Thomas Arntsen, etterforskingsleiar i Spesialeininga.

Målet med etterforskinga er å finne ut om det kan vere ein samanheng mellom politiet sin framgangsmåte og dødsfallet til mannen.

Per no er det ikkje aktuelt å endre statusen til dei to mistenkte politibetjentane. Det er heller ikkje aktuelt at fleire får status som mistenkt.