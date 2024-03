Skal forbedre sikringa på Grimmerhaugen

Aalesunds Musesum og huseier Per Waagan er i ferd med å forsterke sikringa på Grimmerhaugen-området, skriver Sunnmørsposten. I starten av mars falt en mann i 20-årene ned skråninga og ble kritisk skadd.

Politiet har tidligere sagt at sikringen må bli bedre, og nå blir det altså tatt grep. De skal blant annet få en ny portal på over tre meter i portrommet, der ulykka skjedde sist, ifølge avisa. Det skal også settes opp et nytt og høyere gjerde.

– Det er veldig leit at sånt skjer, og vi ser at vi kan gjøre tiltak for å forhindre det skjer i fremtiden, sier Ole Ellefsen ved Aalesunds museum til Sunnmørsposten.