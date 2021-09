Skal følge i Bond sine fotspor

Neste år legger 40 turister, forkledd som hemmelige agenter, ut på Europa-tur for å følge James Bonds fotspor. De skal besøke forskjellige steder hvor den nye filmen «No Time To Die» ble filmet, blant annet Atlanterhavsvegen. Det skriver avisa Nidaros. Ifølge avisa er prisen på mellom 85.000. og 90.000 amerikanske dollar, altså opptil 774.000 norske kroner, per deltaker for den 21 dager lange turen. Og man må bli invitert for å være med.