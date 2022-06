Skal fly over fylket

Fra neste uke og i seks uker fremover kan man flere steder i fylket se et helikopter fly lavt med noe som kan ligne en rakett hengende under seg. Helikopteret gjør geofysiske målinger, i regi av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i kartlegginga av mineralressursene i fylket. Flyvingene skal skje i et stort område fra Kristiansund og sørvestover via Molde mot Ålesund.