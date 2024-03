Skal fjerne sprengstoff

Molde parkeringshus stengjer klokka 20.30 i kveld. Årsaka er at kommunen skal fjerne gamalt sprengstoff frå tunnelen.

Sprengstoffet blei oppdaga i formiddag i samband med vedlikehaldsarbeid. Då oppdaga selskapet Nordisk Fjellsikring eit sprengrør med udetonert sprengstoff.

Stine Breivik i Molde bydrift seier at sprengstoffet ikkje har vore til noko fare, men at kommunen likevel har fått råd om at sprengstoffet bør fjernast.

Det er Nordisk Fjellsikring som skal fjerne sprengstoffet. Arbeidet kjem til å ta om lag ein time.

Vakter frå Molde kommune og brannvesenet kjem til å vere på plass under arbeidet.