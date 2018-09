Skal få den omkomne ut av huset

For kort tid sidan vart ein person funnen død i leilegheita som brann i Kristiansund i natt. – No startar arbeidet med å få vedkomande ut av leilegheita. Kroppen blir sendt vidare til Trondheim for obduksjon og ID-arbeid, seier innsatsleiar Morten Hammerås til NRK.