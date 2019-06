Skal etterforske saka

Politiet skal no etterforske bakgrunnen for ein væpna aksjon på Åndalsnes i går. Aksjonen blei sett i gang etter at politiet fekk melding om ein trusselsituasjon. – Vi skal gjennomføre avhøyr av dei involverte for å finne ut kva det var som faktisk skjedde, seier politiadvokat Mathias Häber til NRK.