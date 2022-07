Skal etterforske dødsulykke

Politiet vil rutinemessig etterforske dødsulykka på Smøla i går, kor ein tysk turist omkom.. Politistasjonssjef i Smøla og Aure, Arnfinn Fuglevåg seier til Tidens Krav at politiet alltid etterforsker ulykker når nokon er død, og at dei no vil ha kontakt med dei som var involvert i sjølve ulykka, for å kartlegge kva som skjedde då båten kantra, og kvifor. Han seier vidare at det ikkje er mistanke om at det heile skuldast noka anna enn ei ulykke.