Skal drøfte tiltak for næringslivet

I morgen vil fylkeskommunen ha møte med flere aktører for å drøfte tiltak for næringslivet i Møre og Romsdal. Partnerskapet består av NHO, LO, Innovasjon Norge, SIVA - Selskapet for industrivekst, Forskningsrådet, NAV, KS, Fylkesmannen og fylkeskommunen.