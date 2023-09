Skal drifte riksvegene

Fra og med i dag, 1. september, drifter Presis Vegdrift AS over 360 kilometer med riksveg i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma på oppdrag fra Statens vegvesen.

Varigheten for kontrakten er til og med 31. august 2028, med mulighet for forlengelse for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder ved enighet mellom partene. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.