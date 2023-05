Skal drifte flere veier

Fra og med september skal Presis Vegdrift AS drifte over 360 kilometer med riksvei i Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes og Rauma, melder Statens vegvesen. Kontrakten som ble signert i dag, varer til slutten av august i 2028, med mulighet for forlengelse. Kontrakten er på over en halv milliard kroner, skriver Statens vegvesen.