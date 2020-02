Skal diskutere Kamelen-konsert

Marcus Kabelo Møll Mosele, også kjent som rapperen Kamelen, er varetektsfengslet for ran i fire uker. Mosele erkjenner ikke straffskyld. Fra 2016 til 2018 sonet Mosele 20 måneder i fengsel for en rekke voldsepisoder. Artisten er en av de som er planlagt til å opptre på Jugendfest 2020. Presseansvarlig Terje Erstad sier det er for tidlig å si hva dette har å si for festivalen. – Vi har ikke rukket å ta en ordentlig diskusjon på det, men vi må ta stilling til det når vi har fått mer informasjon.