Skal diskutere framtida til Hovden

Fleire sentrale politikarar deltar på eit møte i Ørsta i morgon om framtida til flyplassen på Hovden. Widerøe har varsla rutekutt frå 1.oktober, og situasjonen har skapt uro lokalt. Ørsta-ordførar Stein Aam vil at Staten kjøper tenester, slik at prisane blir akseptable for næringsliv og andre brukarar. Aam meiner det er nødvendig for ei utvikling av flyplassen. Blant politikarane som er venta til møtet, er Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leiar Siv Jensen.