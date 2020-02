Skal diskutere farlig avfall

Politikerne i Molde vedtok torsdag kveld at administrasjonen skal forberede en sak om farlig avfall. Gamle Nesset kommune har vedtatt en reguleringsplan som åpner for lagring av farlig avfall på Raudsand. Mindretallet ville at reguleringsplanen skulle behandles på nytt, men fikk ikke flertall. Mindretallet ble likevel hørt i at selve temaet må diskuteres av nye Molde kommune, der Nesset og Midsund nå er med.