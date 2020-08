Skal bytte på å ta imot fødende

Kristiansund blir første sykehuset som skal ha åpen fødeavdeling når vekseldrifta mellom sjukehusa i Molde og Kristiansund starter om fem uker. Prekær mangel på åtte gynekologer er grunnen til at fødeavdelingene skal bytte på å ta imot fødende fra 5. oktober og ut januar måned. Igor Jokic, som er foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal, er trygg på at dette blir et forsvarlig fødetilbud.