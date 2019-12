Skal bygge trålarfartøy

Skår Senior AS i Herøy har inngått kontrakt med Stadyard AS i Måløy for bygginga av eit ringnot og pelagisk trålarfartøy av Marin Teknikk design. Marin Teknikk AS (MT) inngjekk designkontrakt tidlegare i år med fiskeriselskapet Skår Senior. Fartøyet skal vere klart til levering i 2021. Det melder Stadyard AS i ei pressemelding.