Skal bygge to nye skip

Rolls-Royce Marine har signert en avtale med det portugisiske verftet WestSea, om å utstyre to ekspedisjonsskip til Mystic Cruises. Dette blir skip nummer to og tre i rederiets nye flåte av miljøvennlige cruiseskip. Det første skipet i flåten ble bestilt i 2017. Kontraktsverdien for Rolls-Royce er ca. 14 millioner britiske pund for de to siste skipa.