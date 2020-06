Skal bygge 30 meter høgt bål

Bygginga av det tradisjonelle Slinningsbålet i Ålesund er godt i gang. No ragar det ca 20 meter over bakken, men målet er at bålet skal bli over 30 meter høgt. Det blir ikkje arrangement i tilknyting til bålet i år på grunn av smittevernreglar. Også hos bålgjengen er smittevern høgt prioritert med handsprit og avstand til kvarandre.