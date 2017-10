Skal bruke mindre på jula

Nordmenn angir at de skal bruke rundt 11.100 kroner hver på jula, noen hundrelapper mindre enn i fjor. Over halvparten av utgiftene går til gaver. Til sammen planlegger voksne nordmenn å bruke nesten 46 milliarder kroner på julefeiringen, i snitt skal de bruke 11.097 kroner hver, viser en undersøkelse fra Respons Analyse for DNB.