Skal bidra til god integrering

Tidlegare leiar for mottaket for mindreårige asylsøkarar på Hareid, Iselin Aske, startar opp eit rådgivingsfirma saman med tidlegare kollegaer frå mottaket. Firmaet Abdi & Aske skal selje undervisning, råd og rettleiingstenester som skal gjere det lettare å få til god integrering av flyktningar. Aske trur mellom anna dette kan hjelpe på for å få fleire innvandrarkvinner i arbeid.