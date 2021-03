Skal betre smittesporinga

Passasjerar som reiser med ekspressbuss og lengre hurtigbåtruter her i fylket, får no tilbod om å registrere seg med namn og telefonnummer. Målet er å gjere smittesporinga enklare dersom ein oppdagar at det har vore smitta personar med på reisa. Personoplysningane blir berre utleverte til lokal helseteneste og sletta etter ti dagar.