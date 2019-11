Skal beskytte hubroen

Istad Nett bygger om ledningsnettet for å beskytte hubroens leveområder. En av de største farene for hubroen er at vingene kortslutter mellom to punkter på mastene. Undersøkelser viser at dette er den hyppigste årsaken til at hubroen dør, skriver Norsk ornitologisk forening i en pressemelding. I et prosjekt støttet av Miljødirektoratet har i Istad Nett bygd om flere master i et viktig område for hubro.