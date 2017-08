Skal berge stortingsmandatet gjennom hardt arbeid

Partiet fikk det usikre utjamningsmandatet i Møre og Romsdal for fire år siden, men skal Venstre gjenta bedriften er det en forutsetning at partiet får en oppslutning på fire prosent nasjonalt.

På de aller fleste målingene det siste halvåret har Venstre vært under sperregrensa på fire prosent. Det er dette som er det store spenningsmomentet for Venstre, og det blir også avgjørende for om den borgerlige regjeringen får fortsette,

– Vi er på hugget

Men Venstres førstekandidat Pål Farstad tror partiet vil greie å holde posisjonen.

– Med hardt arbeid gjennom valgkampen skal vi være over sperregrensa 11. september, og da har jeg gode sjanser til å komme inn på et utjamningsmandat. Men jeg kjemper selvfølgelig for et fast distriktsmandat. Da må vi opp på 7,5-8 prosent, sier Pål Farstad.

– Dere er langt unna det nå?

– Ja, det kan du jo si. Men det er det vi skal jobbe for nå de nærmeste ukene, og derfor er vi på hugget nå.

Vinn eller forsvinn

I går hadde Venstre sin valgkampåpning i Møre og Romsdal. Det er en måned igjen til den endelige avgjørelsen faller, og det er mye som står på spill.

Stortingsvalget er et regjeringsvalg, og utfallet av dette valget kan føre til et regjeringsskifte. Men også for den enkelte stortingskandidaten kan dette bli nervepirrende. For noen er det vinn eller forsvinn. Noen vil stå igjen som vinnere. Andre må ta sin hatt og gå.

Selv om valgkampen har pågått er den siste innspurten blir de neste fire ukene et maratonløp. Men Pål Farstad mener han har kondis til å stå løpet ut.

– Jeg har den kondisen som skal til. Jeg er veldig motivert for dette og føler meg trygg på at dette skal gå vegen.

Bryr seg lite om krangel

Venstre går til valg på en ambisjon om at Høyre, Venstre og KrF skal danne regjering etter valget. Dette er Venstre og KrF enige om, men skal det bli en realitet så må Frp bort.

Frp har gjort det klart at dette er en løsning som de ikke vil akseptere, men verken Venstre eller KrF har ønsket å gå inn i en diskusjon om konsekvensene av et slikt dilemma.

Den siste uken har krangelen mellom den profilerte Frp-statsråden Sylvi Listhaug og KrF-leder Knut Arild Hareide fått stor oppmerksomhet. Det startet med at de to røk i tottene på hverandre i en debatt i NRK.

Pål Farstad frykter ikke at denne krangelen vil ødelegge for det borgerlige samarbeidet.

– Nei, det frykter jeg ikke. En må tåle slike diskusjoner. Men jeg konsentrerer meg først og fremst om at Venstre får frem sin politikk, og så får vi telle opp 11. september. Da håper jeg at vi har et borgerlig flertall, først fremst bestående av Høyre, Venstre og KrF.