Skal avgjere Helseplattform-saka

Styret i Helse Midt-Norge er i dag i gang med å behandle innstillinga til administrasjonen om at innføringa av journalsystemet Helseplattforma i Møre og Romsdal skal gå som planlagt 27. april. Møtet starta klokka 8, og saka om Helseplattforma er første sak. Administrerande direktør og styre i Helse Møre og Romsdal meiner det beste er å utsette innføringa, på grunn av pasientsikkerheit og omsyn til dei tilsette. Journalsystemet Helseplattforma er tatt i bruk av mange kommunar i Midt-Norge og St. Olavs hospital. Det har dukka opp mange alvorlege feil og manglar ved systemet sidan sjukehuset tok det i bruk for litt over eit år sidan.