Skadeverk på postkasser på Frei

Politiet melder at det har blitt gjort skadeverk på eit postkassestativ ved Bjerkestrandveien på Frei. Dette har truleg skjedd i løpet av natta. – Skaden er så stor at det sannsynlegvis er gjort ved hjelp av sprengstoff. Eit smell blei høyrd ca. klokka 02.00 og vi ønskjer tips dersom nokon veit kven som kan ha gjort dette, eller har observasjonar av bilar eller personar, seier John Bratland, operasjonsleiar i politiet. Minst fem postkasser, delar av ein bakvegg og taket på postkassestativet er øydelagt. Politiet har vore på staden for å gjere undersøkingar og det blir oppretta ei sak på forholdet. Fleire gonger tidlegare har det har blitt gjort skadeverk på postkasser på Frei.