Skadet etter tyveri på kjøpesenter

Politiet leter fortsatt etter vitner etter at en person ble lagt i bakken på kjøpesenteret i Ørsta onsdag 1 august. Hendelsen skjedde i forbindelse med et butikktyveri og tyven skal ha blitt lagt i bakken av en tjenestemann som ikke var på jobb. Personen ble skadet under basketaket og politiet har god oversikt over hendelsesforløpet, men vil komme i kontakt med vitner som har sett, eller filmet selve pågripelsen.