Skademeldingar etter ekstremvêret

I Møre og Romsdal har Gjensidige torsdag, registrert 18 skademeldingar. Fleste av skadane kjem frå Sykkylven, Ålesund og Sunndal kommune.

– Vi ser an skadeomfanget, sidan vi ikkje har oversikt over det fulle bilete. Det er primært vasskadar i underetasjar, på bilar og campingvogner.

Vi er i full beredskap på alle ledd for å gi råd. Vi oppfordra alle som har moglegheit, til å melde om skade på nett eller kontakte oss på telefon.

Det seier Line Marcelius, Kommunikasjonssjef for Gjensidige.

Forsikringsselskapa Gjensidige og IF har passert over 2000 skademeldingar. Innlandet, Oslo og Viken har klart flest registrerte skader.