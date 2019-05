Skade fører til innstilling

Norwegian sin flyavgang som skulle gå frå Ålesund til Oslo 16.35 blir innstilt til 23.20. – Dette skuldast ein bakkeskade som oppstod då flyet skulle pushe ut frå gaten ved avgang, seier Astrid Mannion-Gibson, pressekontakt i Norwegian. Skaden er ikkje alvorleg, men ein teknikkar må undersøke den før flyet kan reise vidare. Flyselskapet jobbar no for å sette inn eit nytt fly for å få dei reisande vidare.