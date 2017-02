Saka blir oppdatert

Ingen av dei sju skal vere alvorleg, men lettare skadde, seier politiet.

Trafikken blir no slept puljevis forbi ulukkesstaden, og det er brannvesenet som tek seg av trafikkdirigeringa.

Det var i 17-tida at politiet fekk meldinga om at dei to bilane hadde kollidert ved Snøvassmelan. Alle naudetatar rykte ut.

Først framme var politi og brannvesen, medan det tok litt lengre tid før ambulanse nådde fram fordi han måtte køyre frå Nesset til Sunndal.

Operasjonsleiar Kjell Biesmas ved politiet i Kristiansund opplyser at politiet, saman med ambulansen, fekk frakta dei sju personane i dei to bilane til legevakta.

Biesmas åtvarar bilistane om at det framleis er glatt på vegane i Sunndal og Nordmøre.