– Eg har aldri sett ein så vanskeleg eksamen før, og eg hadde øvd mykje på gamle eksamensoppgåver.

Oda Brevik går første året på sjukepleiarutdanninga i Molde, men er éin av 33 frå klassen som no blir tvinga til å ta permisjon frå studiet.

Tidlegare har ein fått det tredje forsøket på å bestå i august. Brevik må vente heilt til desember.

Dersom 20-åringen består, må ho likevel vente heilt til neste haust før ho får byrje på andre året.

– Eg har spøkt med at eg vurderer å droppe ut, men eg kjem ikkje til å gjere det. Det er sjukepleiar eg vil bli, seier ho.

Oda kjende mykje på einsemd og sleit med å finne sin plass, då ho flytta til Molde. No må ho starte på nytt med nye folk. Foto: Remi Sagen / NRK

Det er ikkje berre ved Høgskolen i Molde strykprosenten er høg. I mai gjekk 1189 sjukepleiarstudentar opp til konteeksamen i anatomi fysiologi og biokjemi.

Heile 673 fekk strykkarakter.

Første gong det ikkje blir mogleg

Ordninga der ein fekk eit tredje forsøk på å bestå anatomieksamen i august vart ifølgje Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) avvikla i 2019.

– Men det vart gjeninnført som eit mellombels tiltak under pandemien, ettersom fleire opplevde høgt smittetrykk under eksamensperiodane i 2020 – 2022, seier avdelingsdirektør for analyse og evaluering i NOKUT, Ole-Jacob Skodvin.

Studentleiar i Norsk Sykepleierforbund: Sigrid Husøy Larsen, trur at overgangen for studentane som kjem rett frå vidaregåande utan å ha hatt eksamen er ganske hard. Foto: Kristin Henriksen

– Konsekvensane av dette er overfylte klassar, så vi håpar institusjonane har ein plan for dette, seier studentleiar i norsk sjukepleieforbund Sigrid Husøy Larsen om at det tredje forsøket er no fjerna.

Kvalitet framfor kvantitet

Ifølgje Navs bedriftsundersøking manglar det 4650 sjukepleiarar og 700 spesialsjukepleiarar i Noreg.

Leiar i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, seier at det er ein risiko for at studentar fell frå når dei stryk på eksamen fleire gonger.

– Men det viktigaste er at det er kvalitet på sluttkompetansen på sjukepleiarstudentane når dei kjem ut, og ikkje at det er kvantitet, seier ho.

Var vanskeleg å forstå

Eline Helseth (21) er tillitsvald for sjukepleiarstudentane som no fullfører sitt første år i Molde. Ho seier at misnøya i klassen er stor, og at mange meiner at undervisningsopplegget ved skulen har vorte lagt opp feil.

– Det var mange obligatoriske førelesingar, og vi kunne ha to store ulike tema i anatomi på same dag. Når du sit åtte timar i strekk og skal prøve å få med deg alt så blir det vanskeleg, seier ho.

Ho seier at nokre førelesarane var flinke til å forklare faget enkelt, men at enkelte snakka på ein måte som gjorde at dei sat der som spørsmålsteikn.

– Dei må jo nesten basere seg på nivået vi kjem inn med. Vi er jo heilt ferske. Vi kan jo ingenting, seier ho.

Rektor ved Høgskolen i Molde: Steinar Kristoffersen. Foto: Høgskolen i Molde

Rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen, seier at studentane har hatt eit godt undervisningstilbod.

– Og vi ser at når vi gir tilbod som ekstra undervisning, så møter veldig få opp.

Han fortel likevel at dei alltid ser etter måtar å gjere undervisninga betre på.

Vil ha tre forsøk

Brevik synest det er kjipt å måtte vente eit heilt år før ho får halde fram på utdanninga.

Ho merkar at det er tungt å skulle byrje å øve på same eksamen for tredje gong.

– Men det er jo det som skal til, så får eg satse på at det blir ein eksamen der eg får vist fram meir av det eg kan.

Oda seier at ho har høyrt fleire i klassen seie at konteeksamenen var vanskeleg. Foto: Remi Sagen / NRK

– Kva skal til for at fleire består, trur du?

– Når det er eit så vanskeleg og stort tema som anatomi, så bør det i alle fall vere tre forsøk, meiner eg.