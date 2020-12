Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at koronapandemien braut ut har sjukehusa hatt dørvakter, som skal sørgje for å hindre smitte inn. Vanlegvis er det vektarar frå Securitas som gjer denne jobben, men onsdag blei 11 nye vektarar i Kristiansund tatt ut i streik.

Dermed må sjukehuset i byen bruke sine eigne tilsette til jobben. Intensivsjukepleiar Elisabeth Slattlem er éin av dei som har sagt ja til å stå vakt.

– Det er dumt at dei har gått til streik. Eg jobbar vanlegvis i akuttmottaket, men no må eg stå her og passe på inngangsdøra, seier Slattlem.

Intensivsjukepleiar Elisabeth Slattlem og portør Lorentz Kirk Lossius tar på seg nye oppgåver under vektarstreiken. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Vektarstreiken er inne i si tolvte veke. Ved midnatt sende Norsk Arbeidsmandsforbund over eit nytt forslag til NHO.

Klinikksjefen for Kristiansund sjukehus seier dei har relativt normal drift på sjukehuset no, men at dei vurderer fortløpande om dei har god nok tilgang på personell.

Georg Johnsen er klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, som inkluderer Kristiansund sjukehus. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Vi skulle sjølvsagt ønske at vi kunne halde fram med den ord, men når det er streik må vi ta dei forholdsreglane vi kan.

NHO godkjende ikkje dispensasjon

Fylkessekretær i Arbeidsmandsforbundet, Vidar Røren, er overraska når NRK fortel at sjukepleiarar står vakt ved sjukehuset.

– Hadde vi visst at to av dei hadde stått på sjukehuset, hadde vi ikkje tatt dei ut. Fordi vi ikkje til ei kvar tid veit kor vektarane står, er vi klare til å gi dispensasjon, seier Røren.

Fylkessekretær i Arbeidsmandsforbundet i Møre og Romsdal, Vidar Rører, hevdar dei ikkje visste at vakter på sjukehuset ville bli tatt ut. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Men det har dei ikkje fått høve til.

Securitas har sendt ein søknad om dispensasjon til NHO Handel og Service som dei har avslått, utan å sende den vidare til Arbeidsmandsforbundet.

– Når Norsk Arbeidsmandsforbund har valt å ta ut vektarar som er i oppdrag på sjukehuset i Kristiansund, er det pårekneleg at dette ville kunne få følgjer for sjukehusets oppgåver eller for drifta, skriv NHO til NRK.

Dei vil berre innvilge dispensasjon viss følgjene av uttaket ikkje var pårekneleg, og legg alt ansvaret på forbundet.

Reagerer på avslag

Røren synest grunngjevinga til NHO er merkeleg.

– Vi veit ikkje kor alle vektarane står når vi gjer uttaket, men ville umiddelbart godkjent dispensasjon viss vi kunne, svarer Røren.

– Då får det bli NHO sitt problem. Dei får ta støyten.

Han har full forståing for at sjukehuset vel å løyse det med bruke sine eigne tilsette.

– Ikkje noko som har med korona å gjere skal bli ramma på nokon som helst slags måte. Vi skjønar at sjukehuset er fortvilt og set inn folk, seier Røren.