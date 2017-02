Helsedirektoratet har sendt forslag til nasjonale retningsliner i nyfødtintensivavdelingar ut på høyring med frist 13. mars. Der anbefaler ei arbeidsgruppe at det berre skal vere ei avdeling i kvar helseregion som behandlar sjuke nyfødde og barn som er fødde før veke 28.

– Det vi reagerer på er sentraliseringa av dei minste barna og sentralisering av intensivtilbodet vi har til sjuke nyfødde, seier sjukepleiar Ann-Iren Vartdal.

Fryktar nedgradert avdeling

Intensivsjukepleiar Wenche Lervik håper heile distrikts-Noreg vil engasjere seg i saka. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Frå før av er det bestemt at barn fødde før 26. svangerskapsveke i Møre og Romsdal skal sendast til St. Olavs Hospital i Trondheim. Dette omfattar ca. 4–5 pasientar kvart år, og skulle ikkje føre til ei endring i bemanninga på den neonatale avdelinga ved Ålesund sjukehus. No fryktar dei likevel at avdelinga skal miste verdfull kunnskap.

– Dersom dette trer i kraft blir vår avdeling nedgradert. Vi er bekymra for korleis vi skal bevare kompetansen som finst i dag, seier intensivsjukepleiar Wenche Lervik. Ho ynskjer at heile distrikts-Noreg skal engasjere seg for at forslaget ikkje skal bli vedtatt.

Det vert fødd ca. 60 000 barn i Noreg. I snitt vert 10 prosent av desse flytta til ei nyfødtavdeling etter fødselen, anten for behandling eller observasjon. På barneavdelinga i Ålesund tar dei framleis imot barn fødd heilt ned i veke 23.

Klinikksjef Henrik Erdal deler dei tilsette si bekymring. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Har faglege grunnar

Også leiinga i Helse Møre og Romsdal deler dei tilsette si bekymring. Dei skal svare på høyringsnotatet og har faglege grunnar for kvifor dei meiner desse retningslinjene ikkje bør bli endelege.

– Dersom alt blir som føreslått i høyringa, vil det få konsekvensar for både vårt føretak, men også alle andre som ikkje er universitetssjukehus i eige område, seier klinikksjef Henrik Erdal.