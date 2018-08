Sjukehuskoordinator i Kristiansund

Sjukepleiar Carina Wollan Myhre er tilsett i den nyoppretta stillinga som sjukehuskoordinator ved sjukehuset i Kristiansund. Dermed er det no slike koordinatorar ved alle sjukehusa i Møre og Romsdal. Stillingane blei oppretta etter at klinikkane ved sjukehusa blei organiserte som felles einingar. Koordinatorane er eit svar på behovet for lokal leiing ved sjukehusa.